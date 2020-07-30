تركيا: قوات مصرية تتحالف مع ايران في سورية

زعمت تقارير اعلامية رسمية تركية ان مصر أرسلت قوات إلى شمالي سوريا، وتقاتل الى جانب المليشيات الشيعية المتحالفة مع ايران

وينتشر الآن 150 جنديا مصريا في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، حسبما قالت مصادر وصفتها الوكالة بأنها عسكرية وموثوقة وفق وكالة الاناضول

وتشير المصادر، التي لم تحدد الوكالة هويتها، إلى أن الجنود المصريين "دخلوا سوريا عبر مطار حماة العسكري".

غير أنها لم تشر إلى توقيت دخول هؤلاء الجنود الأراضي السورية.

وتقول تلك المصادر إن الجنود ينتشرون بالتحديد في منطقة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.



ولم يصدر رد فعل فوري، سواء من مصر أو سوريا، على هذه الادعاءات.

ويذكر أن مصر دعت مرارا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة والجيش في سوريا كما انها على خلاف سياسي كبير مع ايران

وتؤيد تركيا فصائل مسلحة تسعى إلى إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، وتنشر قواتها في مناطلق سورية محاذية لحدودها.