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تركيا لا تستبعد "العمل مع الأسد" إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

تركيا لا تستبعد "العمل مع الأسد" إذا فاز في انتخابات ديمقراطية
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