الرئيس السوري بشار الأسد

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر بالدوحة الأحد، أن بلاده ستدرس العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.

وساندت تركيا معارضي الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.

وتمكن الأسد، الذي تمسك أسرته بزمام السلطة منذ نحو خمسة عقود، من البقاء في الحكم بفضل الدعم العسكري الكبير من جانب إيران وروسيا، لكن أجزاء كبيرة من سوريا لا تزال خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك مناطق في الشمال واقعة تحت السيطرة التركية وأخرى في الشرق يحكها تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.

وعبر جاويش أوغلو عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مغادرة سوريا.