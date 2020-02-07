تركيا لا تعتزم الانسحاب من نقاط المراقبة بإدلب بل تعززها

قال مصدر أمني تركي، الجمعة، إن تركيا لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا رغم وجود ثلاث نقاط منها في مناطق تخضع حاليا لقوات النظام السوري.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد قوات النظام من إدلب ما لم تنسحب بنهاية هذا الشهر، بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك يوم الإثنين في قصف بالقرب من مدينة سراقب.

وقال المصدر إن أفراد الجيش التركي لا يواجهون “مشكلات” في سراقب، مضيفا أن نقاط المراقبة في إدلب مجهزة للدفاع عن أفرادها.

وأوضح المصدر أن الدوريات التركية الروسية المشتركة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا تأجلت بسبب حالة الطقس وليس الهجمات في إدلب.

في السياق، أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد صحافي بأن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتادا، وصلت قضاء “ريحانلي”، التابع لولاية “هطاي”، جنوبي تركيا.

وأضاف أن التعزيزات انطلقت من “ريحانلي”، باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة “خفض التصعيد” في إدلب. (وكالات)