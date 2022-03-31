تركيا: لقاء مرتقب بين لافروف ونظيره الأوكراني

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال أسبوعين لإجراء محادثات، كما أكدت وزارة الخارجية الروسية، تلقيها إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء جديد بين وزيري الخارجية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندري رودينكو، للصحفيين: "تلقينا هذه الإشارة من تركيا"، مدققا أنه لا تتوفر لديه حاليا أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاجتماع.

وشدد على أن "موسكو لم ترفض سابقا أي اتصالات، لكنها يجب أن تكون معدة مسبقا وذات مغزى".

وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: "قد يحصل اجتماع على مستوى أعلى، على الأقلّ على مستوى وزراء الخارجية، خلال أسبوع أو أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "من المستحيل تقديم موعد".

وأضاف "المهمّ هو أن يجتمع الطرفان وأن يتفقا على وقف دائم لإطلاق النار"، مشيرًا إلى أن تركيا "تودّ استضافة اجتماع لوزيري الخارجية بصفتها وسيط صادق".

والتقى مفاوضون روس وأوكرانيون في إسطنبول، الثلاثاء، ومنحت المحادثات بصيص أمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا تزال المؤشرات على تراجع الهجمات على الأرض قليلة.

ووضعت تركيا التي تربطها علاقات ودية مع الجانبين الأوكراني والروسي والعضو في حلف شمال الأطلسي، نفسها كوسيط، واستضافت لافروف وكوليبا في مدينة أنطاليا الجنوبية في مطلع مارس.

وقال تشاوش أوغلو إن أهم تقدم حتى الآن أُحرز في محادثات إسطنبول.

وأضاف "هل انتهى كل شيء؟ كلّا (...) اتُخذت بعض الخطوات لتخفيف التوتر، حتى لو لا نرى ذلك كثيرًا على الأرض".

وتابع: "البعض يقول إنها مناورة تكتيكية. البعض يطرح شكوكًا. نحن حذرون".

وأشاد الوزير التركي بمالك نادي تشلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش لحضوره محادثات إسطنبول ولـ"دوره المفيد" في إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، شدد لافروف على أن بلاده "لا ترغب في أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "ما نريده هو أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح، دون أي تهديد لموسكو والثقافة الروسية"