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تركيا متمسكة بغزو شمال سورية بعد الانسحاب الاميركي

تركيا متمسكة بغزو شمال سورية بعد الانسحاب الاميركي
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