تركيا متمسكة بغزو شمال سورية بعد الانسحاب الاميركي

دافع الرئيس الأمريكي مجددا عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا،

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، إنه ما من أحد يستطيع منع بلاده من القضاء على من وصفهم بـ الإرهابيين، وتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا منهم في اشارة الى قوات سورية الديمقراطية المدعومة اميركيا والتي تعتبرها انقره يهدد امنها القومي

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد طاهر سيالة في العاصمة طرابلس.

وأضاف في معرض رده على سؤال حول استضافة بعض الدول الغربية ممثلين عن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا": "إذا كانت هذه المباحثات ترمي إلى حماية 'ي ب ك' و'بي كا كا' بعد انسحاب الولايات المتحدة (من سوريا)، عليهم ألا ينسوا أنه لا أحد يستطيع منعنا من تدمير الإرهابيين، وتطهير منطقة شرق الفرات منهم، تماما كما قمنا بالقضاء على أكثر من 4 آلاف عنصر إرهابي من داعش عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)".

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إن القوات الأمريكية ستغادر سوريا بعد أن هزمت "داعش"، مؤكدا أنه بإمكان دول أخرى مثل تركيا التعامل مع بقايا التنظيم.

ودافع الرئيس الأمريكي مجددا عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا، مشيرا إلى أهمية الوجود الأمريكي هناك لمحاربة "داعش" خلال السنوات الماضية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خططنا للبقاء في سوريا 3 أشهر، وكان ذلك قبل 7 سنوات، لم نغادر أبدا".

وتابع: "عندما أصبحت رئيسا، كانت "داعش" تزداد شراسة، وها هو الآن قد انهزم شر هزيمة، وحان الدور على الدول الأخرى مثل تركيا للقضاء على ما تبقى منه بسهولة، نحن عائدون إلى الديار".