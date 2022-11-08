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تركيا مستعدة لتخزين حبوب روسيا على أراضيها

منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:48
تركيا مستعدة لتخزين حبوب روسيا على أراضيها

عرضت تركيا على روسيا استخدام مرافق التخزين التركية كمراكز لتخزين حبوبها.

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وأشار إيرين جونهان أولوسوي رئيس الاتحاد التركي لصناعة الدقيق، إلى أن استخدام روسيا مرافق التخزين التركية كمراكز لتخزين حبوبها سيكون حلا مفيدا لكلا الجانبين.

وأوضح أولوسوي أن موسكو تخطط إلى تحويل تركيا إلى " مركز للحبوب ".

منوها إلى أن هناك خطط  لتخزين كل المنتجات في تركيا وتوزيعها من هنا وسيكون هذا قرارا عظيما بالنسبة لبلادنا.

وأشار أولوسوي إلى أن لدى تركيا بنية تحتية كافية لتنفيذ مثل هذه المهام وتركيا  تملك حاليا 8,5 مليون طن من سعة التخزين المرخصة.

كلمات دالة:الحبوب الروسيةتركياروسيا

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