تركيا: مقتل خاشقجي جريمة معقدة خطط لها بوحشية

عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

ذكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاثنين أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي جريمة قتل معقدة “تم التخطيط لها بوحشية”.

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعدما دخل قنصلية المملكة في اسطنبول. وبعد أسابيع من نفي معرفة مصيره، قال مسؤولون سعوديون إن الصحافي البارز قتل في عملية سارت على نحو خاطئ.

وقال المتحدث عمر جليك للصحافيين في أنقرة إن المزاعم عن حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي غير أخلاقية، مضيفا أن الوصول إلى حقيقة القضية مسؤولية تركيا