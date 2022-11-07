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تركيا منعت قرابة 3 مليون مهاجر سوري غير شرعي من دخول البلاد

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:47
تركيا منعت قرابة 3 مليون مهاجر غير شرعي من دخول البلاد

قال إسماعيل تشاطاكلي نائب وزير الداخلية التركي، تركيا كغيرها من دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة إذ تبذل الوزارة جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية.

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وبين تشاطاكلي أن عدد السوريين المسجلين داخل تركيا يبلغ في الوقت الحالي 3 مليون و611143 شخصا، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا 531326 شخصا .

كما أوقفت السلطات التركية 24998 ألف مهاجر غير شرعي خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016، بحسب تشاطاكلي

كلمات دالة:إسماعيل تشاطاكليتشاطاكليتركيااللاجئين السورين

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