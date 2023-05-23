تركيا.. نجاح اختبار إطلاق صاروخ "تايفون" بعيد المدى (فيديو)

أضافت تركيا إنجازا جديدا لصناعتها العسكرية، عندما أعلنت اليوم الثلاثاء، عن نجاح اختبار إطلاق صاروخ "تايفون"، الذي يتمتع بمدى طويل يجعله قادرًا على استهداف أهداف بعيدة المدى

ووفقًا لوكالة الأناضول الرسمية، فإن إجراء الاختبار تم في ولاية ريزة، حيث اتخذت السلطات التركية تدابير أمنية مشددة في محيط مطار ريزة-أرتفين قبل بدء عملية الاختبار التي جرت في الساعة 6:44 صباحًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسلحة.

TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. 🇹🇷🚀



Başta @roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.👏🏻 pic.twitter.com/n5GYavmCwH — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 23, 2023

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أعرب رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، عن سعادته بنجاح عملية الاختبار، وقد أرفق التغريدة بمقطع فيديو يظهر عملية إطلاق الصاروخ.

وقد عبّر دمير عن شكره لجميع الشركات التي ساهمت في إنتاج هذا الصاروخ المهم.

ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإنه تم تقدير مدى الصاروخ بحوالي 561 كيلومترًا، حيث انطلق من ولاية ريزة وسقط في المياه بالقرب من ميناء سينوب في البحر الأسود.

