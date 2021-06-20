تركيا: نحتاج لدعم دولي لتأمين مطار كابول

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده كانت تقوم بمهمة تأمين مطار العاصمة الأفغانية ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإنه بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، فلن تتمكن أنقرة وحدها من القيام بتلك المهمة، وستحتاج إلى دعم دولي.

جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي في ختام منتدى أنطاليا، اليوم الأحد.

وقال تشاوش أوغلو: "تركيا تتولى مهمة تأمين مطار كابول ضمن مهمة [الناتو] وحاليا تنتهي مهمة الناتو هناك، وتركيا لا تستطيع القيام بمهمة تأمين المطار بمفردها وتحتاج إلى دعم الدول الأخرى بما فيها أفغانستان".

وأضاف أن "تركيا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي ودول الجوار لتأمين مطار كابول الدولي، وباكستان قد تلعب دورا مهما في هذا المجال".

ويوم الخميس، كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اجتماع الأسبوع الماضي على حصول تركيا على دور قيادي في تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبدأت الولايات المتحدة، بعد 20 عاما، سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500، وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.