تركيا: ندعم الحل السلمي بين الهند وباكستان بقضية كشمير

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن بلاده تدعم الوصول إلى حل سلمي بين الهند وباكستان لقضية كشمير

وأعرب أوغلو في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، عن قلق بلاده إزاء استمرار التوتر بين الهند وباكستان على خلفية قضية كشمير.

وأضاف أن حلا سلميا بين الهند وباكستان لقضية كشمير، يجب أن يكون على أساس قرارات الأمم المتحدة وحق شعب كشمير في تقرير المصير.

وكان وزير الخارجية التركي، وصل إلى السعودية، من أجل تسليم رئاسة قمة منظمة التعاون الإسلامي الدورية إلى السعودية، وشارك في اجتماع لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بمشكلة جامو وكشمير.

كما شارك في الاجتماع، الذي جرى انعقاده في قصر المؤتمرات بمدينة جدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، وأعضاء مجموعة الاتصال، ومسؤولون من منظمة التعاون الإسلامي

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت بينهما 3 حروب، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "آزاد كشمير"، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم "جامو وكشمير".

وتعارض مجموعات مسلحة في الإقليم الحكم الهندي وتقاتل في سبيل الاستقلال عن نيودلهي أو الانضمام للجزء الخاضع لباكستان