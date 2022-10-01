تركيا: نرفض القرار الروسي بضم 4 مناطق أوكرانية

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن القرار الروسي بضم 4 مناطق أوكرانية إليها، انتهاك خطير لمبادىء القانون الدولي.

وأكدت الخارجية التركية، رفضها للقرار الروسي، بضم جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زاباروجيه وخيرسون.

وقالت الخارجية في بيان:"تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في استفتاء غير شرعي أجرته في عام 2014، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".

وأردف البيان:"تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا بضم مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزاباروجيه الأوكرانية".

وشددت الخارجية بالقول:"لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة، ونجدد دعمنا لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اتخذت أبعادا أكثر خطورة، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات".

بوتين: خيار الملايين هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية

وقال الرئيس بوتين إن المواطنين في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.

ولفت الرئيس إلى أن خيار الملايين من تلك المناطق "هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا"، مشددا بأنه يجب أن تحترم كييف قرار اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وتابع قائلا: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد".