تركيا وايران تنددان بالهجوم الاسرائيلي "الوحشي" وغير المتناسب" على غزة

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت ما وصفته بهجوم إسرائيل "الوحشي" على غزة وأنحت باللوم في ذلك على "دعم أمريكا المطلق" لإسرائيل.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله "إيران أدانت بشدة الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني... الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال".

وأضاف موسوي "نتيجة الدعم الأمريكي المطلق لهذا النظام والسكوت المخجل لبعض الحكومات الإسلامية فلن تكون هناك نهاية للجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى القتال المتصاعد عبر الحدود.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية الأحد إن تركيا دعت المجتمع الدولي إلى التحرك إزاء "الإجراءات غير المتناسبة" التي تقوم بها إسرائيل في غزة بعد أن أصابت الهجمات الجوية الاسرائيلية مبنى تقع به وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقالت الوزارة في بيان "ندين بقوة الهجمات التي تشنها إسرائيل دون تمييز في غزة والتي أدت إلى مقتل أو إصابة أبرياء كثيرين واستهدفت مبنى وكالة الأناضول.

"ندعو بشكل عاجل المجتمع الدولي إلى التحرك لتخفيف التوترات المتصاعدة في المنطقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية غير المتناسبة".

