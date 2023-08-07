تركيا: 10 إصابات في انفجار ضخم بميناء ديرينس (فيديو)

هز انفجار ضخم، ميناء ديرينس في ولاية كوجالي التركية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مؤديا حسب المعلومات الأولية إلى إصابة عشرة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة.

وتلقت فرق الإنقاذ والطوارئ على الفور بلاغاً عن الحادث وهرعت إلى منطقة الانفجار.

وحتى الآن، لم تتضح أسباب الانفجار ولم يتم تأكيد وقوع ضحايا من قبل الجهات الرسمية.

#عاجل

انفجار كبير في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية pic.twitter.com/cQRT9t7sa2 — تركيا الآن (@turkeyalaan) August 7, 2023

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، أكدت بعض المصادر أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء ديرينس.

ولم يتم العثور على أي شخص تحت الأنقاض حتى الآن، حسبما ذكر موقع "صباح" التركي.

#BREAKING: Massive explosion reported at a grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey. pic.twitter.com/31xM6mQTOv — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 7, 2023

وصرح مسؤول محلي أن الجهود مبذولة حاليًا للسيطرة على الوضع وضمان سلامة السكان في المنطقة المجاورة لموقع الانفجار.

تم الناشد السكان بالابتعاد عن المنطقة وتجنبها حتى تتم السيطرة على الحالة بشكل كامل.

#BREAKING: Video shows moment of large explosion at a grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey. https://t.co/tHfCJL8Jsf pic.twitter.com/F3kMc188OX — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 7, 2023

وبالنظر إلى التقارير الأولية، يُشتبه في أن سبب الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب مواد كيميائية أو وقود في المنطقة المجاورة لميناء ديرينس.

لا تزال التحقيقات جارية للتأكد من الأسباب الحقيقية وملابسات الحادث.