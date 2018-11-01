المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

تركيا: 260 ألف لاجىء سوري عادوا إلى مناطق "درع الفرات"

تركيا: 260 ألف لاجىء سوري عادوا إلى مناطق "درع الفرات"
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 