وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن 260 ألف سوري إجماليا عادوا إلى المنطقة بشمال سوريا حيث نفذت تركيا عملية عبر الحدود حملت اسم "درع الفرات".

وأضاف: "نتيجة الجهود التي تبذلها القوات التركية لإعادة إعمار البنية التحتية وإحلال الأمن والاستقرار عاد نحو 260 ألف سوري إلى المنطقة التي نفذت تركيا فيها عملية "درع الفرات".

وأكد وزير الدفاع التركي أن عمليات بلاده في شمالي العراق ستستمر حتى ينتهي الخطر الإرهابي على الأراضي التركية. وجاء حديث الوزير هذا بعد أسبوع من غارات الطيران التركي في المنطقة التي استهدفت مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وبدأت تركيا العملية العسكرية "درع الفرات" عام 2016 وذلك بهدف طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية) من حدودها مع سوريا. وانتهت العملية عام 2017.

وتستضيف تركيا اليوم أكثر من 3,5 مليون لاجئ سوري غادروا وطنهم بسبب الحرب الدائرة هناك.

وأفادت المصادر التركية بأن سلاح الجو التركي نفذ الثلاثاء الماضي غارة جوية في شمالي العراق أدت إلى مقتل 7 مسلحين أكراد كانوا يخططون لشن هجوم على المناطق التي تقع فيها القواعد التركية، بحسب بيان تركي نشر على تويتر.