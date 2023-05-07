تركيا.. 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

سجلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير وسط تأكيدات على مراقبة النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عبر بيان نشرته تلك تلك الهزات التي وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

ووقع في 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا في البنية التحتية.