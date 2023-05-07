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تركيا.. 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال 6 فبراير

تاريخ النشر: 07 أيّار / مايو 2023 - 07:12
تركيا
تركيا

سجلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية 33 ألفا و77 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد في 6 فبراير وسط تأكيدات على مراقبة النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية  (آفاد) عبر بيان نشرته تلك تلك الهزات التي وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

ووقع في 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا في البنية التحتية.

كلمات دالة:تركيا6 فبرايرهزة ارتداديةزلزال

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