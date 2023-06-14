تركيب هلال على مسجد الحرم: فيديو يشعل "التواصل الاجتماعي"

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تركيب هلال على إحدى مآذن المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ووفقًا لمصادر سعودية، يُفيد أن هذا الهلال يعد واحدًا من الهلالين المخصصين لمنارتي باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام.

وأكد المهندس محمد الوقداني، نائب رئيس الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية، أن طول المنارتين يتجاوز 130 مترًا، بينما يصل ارتفاع الهلالين إلى 9 أمتار، فيما يبلغ عرض قاعدتهما مترين.

وأشار الوقداني إلى أن الهلالين يُعدان من بين أبرز معالم العمارة الإسلامية بشكل عام.

وأوضح الوقداني أن الهلالين مصنوعان من مادة الكربون فايبر ومغلفان بالزجاج المذهب، ويحتوي هيكلهما الداخلي على هيكل حديدي.

وأضاف الوقداني، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، أن عملية تركيب الهلالين تمت وفقًا لخطة هندسية دقيقة، وتم تنفيذها بأعلى المعايير الجودة والتقنية من قِبَل إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى.

