تركي آل الشيخ في المغرب يفاجئ الجماهير الرياضية والسياسية

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 08:32
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

فاجأ المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الجماهير الرياضية والسياسية باعلانة عن ان النسخة الثانية من البطولة العربية ستحمل اسم الملك محمد السادس

ومن المقرر أن تنتهي نسخة العام الحالي والتي تحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان يوم الخميس، بإقامة المباراة النهائية بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي.


ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة تجمعه بالعاهل المغربي محمد السادس وعلق عليها: "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة".

 

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