تركي آل الشيخ يدعو البنوك لتمويل مشاريع أنشطة الترفيه

لم يحدد المسؤول السعودي ماهية او آلية تلك المشاريع

دعا رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه تركي آل الشيخ البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة.

وقال المسؤول السعودي عبر تويتر انه بلاده السعودية تعكف على دراسة سلسلة مشاريع تدعمها الدولة لتشجيع أنشطة الترفيه العامة بعد قيود اجتماعية صارمة ظلت مفروضة لعقود.

ولم يحدد المسؤول السعودي ماهية او آلية تلك المشاريع فيما اجتاحت السعودية دور السينما والمهرجانات الغنائية والحدائق العامة المختلطة بالاضافة الى المشاركات النسائية في قطاعات واسعة من الدولة