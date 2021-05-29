تركي آل الشيخ يرد على تصريحات ل"عمرو أديب"

أصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، توضيحا وصفه بـ"المهم"، وذلك بعد أن تم نسب معلومات إليه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "توضيح مهم ... نظرا لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب ... يبدو أن هناك سوء فهم ... أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية، وليس لي أي علاقه في المسلسلات ولذلك وجب التنويه".

واختتم تركي آل الشيخ بيانه التوضيحي، مؤكدا: "لا يصرح بلساني إلا أنا".

وكان عمرو أديب زعم أن هناك تعاونا مع إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ لإنتاج 60 مسلسلا، وسيتم إنتاج 15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية، وتعاون كبير في السوق المصري، وأن قناة "إم بي سي" السعودية سيكون لها دور كبير في هذا التعاون، وعدد كبير من الأعمال مع شخصيات مصرية كبيرة

وأعلنت السعودية، يوم الخميس، استئناف الفعاليات الترفيهية بعد توقفها خوفا من تفشي فيروس كورونا، مشترطة الحصول على التطعيم ضد كورونا لحضور أي من تلك الفعاليات.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل يوم الاثنين الماضي، المستشار تركي آل الشيخ في القاهرة.

وأبلغ آل الشيخ السيسي تحيات وتقدير ملك السعودية وولي عهده له، بحسب بيان رسمي صادر عن بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وكان حاضرا لقاء الرئيس المصري برئيس الهيئة العامىة للترفيه في السعودية، رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل