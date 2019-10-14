تركي الفيصل: لهذه الاسباب استقبلنا قوات اميركية.. فيديو

أوضح الأمیر تركي الفیصل، رئیس الاستخبارات السعودية الأسبق، السبب وراء استقبال المملكة تعزيزات إضافیة للقوات والمعدات الدفاعیة في إطار العمل المشترك مع الولايات المتحدة، كما كشف عن حقيقة الأخبار المتداولة حول التواصل مع إيران.



وذكر “الفیصل” خلال لقاءه مع شبكة CNN، أن نشر القوات استمرار للشراكة الاستراتیجیة بین المملكة والولايات المتحدة للوقوف إلى جانب بعضنا في أوقات الحاجة، وبالتأكید بعد حدوث الھجوم على منشآت “أرامكو” من قبل إيران.

وأضاف “الفيصل” أنها رسالة لإيران أيضًا إذا كانوا يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفائھا على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون أن يتعاونوا وأن يكونوا شريك بناء في تحقیق السلام والأمن، لیس فقط في الخلیج بل في المنطقة كلھا من حولنا، فھناك مجال للمناقشة.

وحول التواصل مع إيران، أكد “الفیصل” أنه لیس لديه أي معلومات عن أي تواصل مع إيران عبر قنوات خلفیة، مشيرًا إلى حسن نیة المملكة تجاه إيران لكنها لم تظھر ذلك.