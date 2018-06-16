المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

ترمب: حل غالبية الخلافات بين كوريا الشمالية واميركا

ترمب: حل غالبية الخلافات بين كوريا الشمالية واميركا
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 