ترمب: حل غالبية الخلافات بين كوريا الشمالية واميركا

ترامب: قمت بحل الجزء الأكبر لمشكلة كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم حل الجزء الأكبر من المشاكل الناجمة عن كوريا الشمالية، وجدد إشادته بزعيمها، كيم جونغ أون، ووصفه بالقوي.

وصرح ترامب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أخبره قبل توليه منصبه أن "أخطر مشكلة" للولايات المتحدة هي برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، مضيفا: "لقد قمت بحل تلك المشكلة، لقد تم حل الجزء الأكبر منها".

وأضاف اثناء زيارة مفاجئة لطاقم تلفزيوني كان يعمل في حديقة البيت الأبيض: "لقد وقعنا وثيقة جيدة لكن الأهم من تلك الوثيقة هو أن علاقتي به (كيم جونغ أون) جيدة".

وتابع ترامب: "هذا أمر مهم جدا، أستطيع الآن أن أتصل به، لقد أعطيته رقم هاتفي المباشر وبإمكانه أن يتصل بي إذا واجه صعوبات. أصبح بيننا اتصال".

وفي اليوم ذاته، قال ترامب، في حديث تحول إلى مقابلة طويلة غير مخطط لها مع برنامجه التلفزيوني المفضل "فوكس إند فريندز" على قناة "فوكس نيوز" في البيت الأبيض: "إنه زعيم البلاد، وأعني أنه زعيم قوي.. إنه لا يسمح لأحد في بلاده بأن يعتقد بطريقة تختلف عن اعتقاداته".

وأضاف ترامب: "إنه يتحدث وشعبه يستمع إليه بانتباه. وأريد من شعبي أن يفعل الشيء نفسه".

لكنه قال للصحافيين لاحقا إن تصريحاته بشأن استماع الأمريكيين إليه بانتباه كانت "من باب السخرية والتهكم".