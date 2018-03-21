ترمب قلق من اسلحة روسيا الحديثة

الدفاع الصاروخي الأمريكي غير قادر على مواجهة الأسلحة الروسية الجديدة الفرط صوتية

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية أمس، عن قلق بلاده إزاء الأسلحة الروسية الجديدة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض، أن ترامب أكد لبوتين أنه قلق لما نشر عن تصميم روسيا صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات "لا يمكن اصطيادها" وطوربيدات نووية يمكنها تضليل كل النظام الدفاعي الأمريكي.

وأشارت إلى أن ترامب أكد لنظيره الروسي خلال المكالمة، أن الإدارة الأمريكية خصصت 700 مليار دولار لتطوير القوات المسلحة الأمريكية.

ولفتت إلى أن دونالد ترامب بحث موضوع "التهديد النووي الروسي" مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وذكّرت الصحيفة، بأن "الرئيس الروسي تحدث عن بعض الأسلحة الروسية الجديدة خلال رسالته السنوية للجميعة الفيدرالية الروسية قبل فترة، وترافق حديثه بعرض شريط فيديو ظهرت فيه الرؤوس الحربية للصواريخ الروسية وهي تستهدف فلوريدا، حيث غالبا يستجم الرئيس ترامب في مقر إقامته في مار لاغو".

على صعيد متصل اعترف رئيس القيادة الأمريكية الاستراتيجية الجنرال جون هيتن، بأن الدفاع الصاروخي الأمريكي غير قادر على مواجهة الأسلحة الروسية الجديدة الفرط صوتية.

وأوضح هيتن في جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تملك أي وسائل حماية مباشرة من الأسلحة الروسية الفرد صوتية، وقال: "لا يوجد لدينا أي نوع من الحماية، ولا يمكننا منع استخدام هذه الأسلحة ضدنا".

وأشار هيتن إلى أن الدفاع الأمريكي الوحيد ضد هذا النوع من الأسلحة في حال استُخدمت ضد بلاده هو "التهديد بالرد النووي"، مضيفا أنه "بإمكاننا أن نرد فقط من خلال قوى الردع التي تتضمن الثالوث النووي والقدرات النووية، التي نمتلكها للرد على مثل هذه التهديدات".

وكشف الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية التي ألقاها في 1 مارس الجاري، عن بعض ما تملكه روسيا من الأسلحة الاستراتيجية الحديثة للرد على أي تهديد صاروخي لأمنها.

وتضمنت الرسالة السنوية الكشف عن صاروخ "أفانغارد" المجنح بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرين مرة، وبمسار ليس باليستيا كما هو الحال بالنسبة لكل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل يسير على ارتفاع عشرات الكيلومترات في طبقات الجو الكثيفة.

ووفقا للخبراء، فإن ظهور مثل هذا السلاح يجعل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عديم الفائدة، حيث أنه بمقدور الصاروخ المجنح المناورة بمسارات عمودية وأفقية لتفادي المنظومات المعاصرة والواعدة للدرع الصاروخية.