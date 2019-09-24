ترمب: لم تعد الفوضى موجودة بمصر بعد قدوم السيسي

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرا أنه منذ انتخابه لم تعد الفوضى موجودة في مصر.

وقال ترامب: "الفوضى كانت تعم مصر، لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي".

وأضاف مثنيا على السيسي خلال لقاء جرى بينهما أنه "زعيم حقيقي".

وفي تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، قال ترامب: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في الشارع".

والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن حديث خاص بين الرئيس الأمريكي ودبلوماسيين مصريين، على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري، وصف فيه ترامب السيسي بالديكتاتور.

وداخل غرفة فندق "Hotel du Palais" خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في بياريتز بفرنسا، وفي أثناء انتظاره السيسي، سأل ترامب ممازحا: "أين ديكتاتوري المفضل؟".

من جهته، طالب السناتور الأمريكي بيرني ساندرز الحكومة الأمريكية بالوقوف إلى جانب مبادئ حقوق الإنسان، خصوصا في بلد يتلقى مساعدات كبيرة من أمريكا. مضيفا أن للناس جميعا الحق في التظاهر، وعلى السيسي احترام ذلك الحق.