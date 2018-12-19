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ترمب يؤكد نيتة الانسحاب من سورية والبيت الابيض متمسك بالتحالف ضد داعش

ترمب يؤكد نيتة الانسحاب من سورية والبيت الابيض متمسك بالتحالف ضد داعش
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