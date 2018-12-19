ترمب يؤكد نيتة الانسحاب من سورية والبيت الابيض متمسك بالتحالف ضد داعش

في الاثناء قال البيت الابيض ان الانسحاب الاميركي من شمال سورية لا يعني انتهاء التحالف الدولي او انتهاء حملتة

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر الأربعاء إلى إمكانية اقتراب سحب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، إذ كتب أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وأن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد لوجوده هناك. وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا في وقت سابق الأربعاء عن أن واشنطن تبحث سحب كل قواتهما من سوريا بدون ذكر موعد محدد للقيام بذلك.

في الاثناء قال البيت الابيض ان الانسحاب الاميركي من شمال سورية لا يعني انتهاء التحالف الدولي او انتهاء حملتة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عبر تويتر إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، مضيفا أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وقال ترامب على تويتر "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترامب".

الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمدا للقوات الأمريكية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

وأظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق رغبة شديدة لإعادة القوات الأمريكية من سوريا عندما يكون ذلك ممكنا.

ولم يتضح حتى الآن موعد الانسحاب كما لم يكشف المسؤولون الأمريكيون، تفاصيل المناقشات فيما يتعلق بهذا الصدد أو من أجرى تلك المناقشات. وليس معروفا أيضا متى سيتم اتخاذ مثل هذا القرار.

ولا يزال لدى الولايات المتحدة نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا معظمهم من قوات العمليات الخاصة التي تعمل عن كثب مع تحالف من المسلحين الأكراد والعرب هو قوات سوريا الديمقراطية.

لكن حتى مع الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا سيظل هناك وجود عسكري أمريكي كبير في المنطقة يتضمن نحو 5200 جندي عبر الحدود في العراق.