ترمب يؤكد نيتة الانسحاب من سورية والبيت الابيض متمسك بالتحالف ضد داعش

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر الأربعاء إلى إمكانية اقتراب سحب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، إذ كتب أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وأن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد لوجوده هناك. وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا في وقت سابق الأربعاء عن أن واشنطن تبحث سحب كل قواتهما من سوريا بدون ذكر موعد محدد للقيام بذلك.

في الاثناء قال البيت الابيض ان الانسحاب الاميركي من شمال سورية لا يعني انتهاء التحالف الدولي او انتهاء حملتة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عبر تويتر إن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، مضيفا أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.