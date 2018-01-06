ترمب يتباهى: أنا عبقري

انتقد ترمب الكتاب الذي وصفه بـ "المزيف" و"المليء بالأكاذيب"

تباهى الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السبت، بقدراته العقلية، واصفاً نفسه بأنه "ليس ذكياً، بل عبقري"، ذلك غداة صدور كتاب يشكك في القوى العقلية لقطب العقارات الثري حاكم البيت الأبيض.

وقال ترمب، في سلسلة تغريدات صباحية معتادة: "خلال حياتي، كانت أعظم ميزتين لدي هما توازني العقلي وكوني ذكياً جداً. البلهاء هيلاري كلينتون لعبت أيضاً بقوة على هذه الأوراق، والكل يعرف كيف انتهى بها المطاف".

وتابع: "تحولت من رجل أعمال ناجح جداً إلى نجم تلفزيون في القمة إلى (منصب) رئيس الولايات المتحدة في أول محاولة لي. أعتقد أن هذا لا يؤهل لكوني ذكيا بل عبقري، وعبقري بشكل متواصل في ذلك".

وتأتي تصريحات ترمب غداة صدور كتاب يحمل عنوان "فاير أند فيوري" للصحافي مايكل وولف، يركز على مظاهر شخصية الرئيس الأميركي، وسجل أعلى نسبة مبيعات على موقع أمازون.

وحاول البيت الأبيض الدفع لعدم صدور الكتاب الذي اعتبر مهيناً لترمب إلا أنه فشل في منع الكتاب الذي نفدت نسخه على الفور من المحال في واشنطن.

وانتقد ترمب الكتاب الذي وصفه بـ "المزيف" و"المليء بالأكاذيب".