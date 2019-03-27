ترمب يستقبل زوجة غوايدو ويهدد روسيا

وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به واشنطن وبعض الدول الأوروبية

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء روسيا بالخروج من فنزويلا بعد أن نشرت قوات ومعدات في البلد الذي يشهد أزمة سياسية.

وقال ترامب أثناء استقباله فابيانا روزاليس زوجة زعيم الانقلاب خوان غوايدو في البيت الأبيض: "على روسيا أن تخرج".

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت وصول قوات روسية إلى فنزويلا، مشيرة إلى "أن لديهم كل الحق في التواجد هناك".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية بعد ان دعمت اولايات المتحدة الاميركية انقلابا في البرلمان قاده غوايدو ضد الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو

وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به واشنطن وبعض الدول الأوروبية