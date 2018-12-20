ترمب يشكر الرئيس الالباني لطرده السفير الايراني

عتبر طرد السفير الايراني من تيرانا طريقة مثلى في التصدي لارهاب الملالي

قدم الرئيس الاميركي دونالد ترمب شكرة لنظيرة الالباني لوقوفه في وجه المخططات الايرانية واعتبر طرد السفير الايراني من تيرانا طريقة مثلى في التصدي لارهاب الملالي

وفيما يلي نص الرسالة التي بعث بها دونالد ترامب الرئيس الاميريكي إلى إدي راما رئيس الوزراء الآلباني معالي إدي راما رئيس وزراء الجمهورية الآلبانية

تيرانا

السيد رئيس الوزراء العزيز

اوجه الشكر إليكم على جهودكم الراسخة من أجل الوقوف بوجه إيران لمواجهة نشاطاتها ومحاولاتها مزعزعتها للإستقرار الرامية إلى إسكات صوت المعارضين في انحاء العالم.

ان قيادتكم التي برزت في طرد السفير الإيراني من بلدكم، تعد انموذجة لمسعانا المشتركة الموجهة للحكومة الإيرانية كي نفهمها بان نشاطاتها الإرهابية في أوروبا وانحاء العالم، ستؤدى إلى نتائج خطيرة.

وظلت آلبانيا صديقة كبيرة للولايات المتحدة دوما وانني اتطلع إلى تنمية شراكتنا في مواجهة التحديات الجبارة التي يواجهها بلدينا.

بكل خلوص دونالد ترامب