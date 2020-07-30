ترمب يقترح تأجيل الانتخابات

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة "تأجيلاً" للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، معتبراً أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير.



ويحدد الكونغرس مواعيد الانتخابات الفيدرالية، ولا ينص الدستور على أحكام بشأن التأجيل حتى 20 يناير/كانون الثاني 2021 موعد تنصيب الرئيس.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

وغرد ترمب يوم الخميس: "مع التصويت الواسع للبريد (وليس تصويت الغائبين، وهو أمر جيد)، ستكون انتخابات 2020 هي الأكثر من حيث عدم الدقة والاحتيال في التاريخ. سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة. نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن.