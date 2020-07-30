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ترمب يقترح تأجيل الانتخابات

منشور 30 تمّوز / يوليو 2020 - 02:31
ترمب
ترمب

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة "تأجيلاً" للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، معتبراً أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير.


ويحدد الكونغرس مواعيد الانتخابات الفيدرالية، ولا ينص الدستور على أحكام بشأن التأجيل حتى 20 يناير/كانون الثاني 2021 موعد تنصيب الرئيس.

 وغرد ترمب يوم الخميس: "مع التصويت الواسع للبريد (وليس تصويت الغائبين، وهو أمر جيد)، ستكون انتخابات 2020 هي الأكثر من حيث عدم الدقة والاحتيال في التاريخ. سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة. نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن.


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