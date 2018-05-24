كيم يلتقي بكبار مستشاريه بعد الغاء القمة مع ترمب

البيت الأبيض يعلن إلغاء ترامب لقمته مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي كان مقررا في 12 يونيو المقبل بسبب تصريحات كيم "المعادية" الأخيرة.

وفي رسالة وجهها ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية ونشرها البيت الأبيض اليوم الخميس قال ترامب مخاطبا كيم: "إنني كنت أتطلع إلى لقائكم".

وتابع: "للأسف، أنا أشعر، استنادا إلى الغضب الهائل والعداء المفتوح اللذين أظهرتهما في آخر تصريح لكم، أن عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة غير ملائم في الوقت الحالي".

وقال متحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إنه التقى بكبار مستشاريه الأمنيين ومستشارين آخرين بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس قمته التي كان من المقرر عقدها في 12 يونيو حزيران مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال يون يونج-تشان السكرتير الصحفي للبيت الأزرق إن مون يلتقي مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان من بين مسؤولين آخرين.

وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو /حزيران في سنغافورة.

وقال ترمب في الخطاب "كنت أتطلع جدا لأن أكون معك هناك... للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الجانب الكوري الشمالي تحدث عن قدراته النووية "ولكن قدراتنا هائلة وقوية للغاية لدرجة أدعو الله ألا تستخدم أبدا".

وكان ترمب قد أوضح أمس الأربعاء أن مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون سيتحدد "الأسبوع المقبل".

وقال ترمب في إشارة إلى القمة "بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن أن تحصل .. وفي أي حال سنعلن الأسبوع المقبل بشأن سنغافورة. إذا ذهبنا أعتقد أن ذلك سيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن قمة سنغافورة "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" لكن انعقادها يبقى رهنا بقرار كيم.

ومنذ الأسبوع الفائت، يحيط الغموض بإمكان انعقاد القمة بعدما هددت كوريا الشمالية في شكل مفاجئ بعدم المشاركة فيها إذا طالبتها واشنطن بالتخلي عن سلاحها النووي من جانب واحد.