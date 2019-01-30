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ترمب يهين اجهزته الامنية ويتمسك بفرضية التهديد الايراني

ترمب يهين اجهزته الامنية ويتمسك بفرضية التهديد الايراني
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