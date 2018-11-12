ترودو: مخابراتنا استمعت لتسجيلات مقتل خاشقجي ونبحث مع حلفائنا الخطوات التالية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفا أنه يبحث مع حلفائه الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.

وقُتل خاشقجي، الذي كان ينتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية السعودية في اسطنبول على يد فريق جاء من الرياض. وأقرت السلطات السعودية بأن القتل كان متعمدا لكن لم يتم العثور على الجثة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إن تسجيلات صوتية لعملية القتل قُدمت لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ورد ترودو على سؤال خلال زيارته لباريس عما إذا كانت المخابرات الكندية قد استمعت للتسجيلات التركية قائلا "نعم" لكنه شخصيا لم يسمعها.

وقال في مؤتمر صحفي "تعمل وكالات المخابرات الكندية عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية وكندا مطلعة تماما على ما لدى تركيا".

وأضاف أنه تحدث مع أردوغان بشأن القضية في باريس مطلع الأسبوع.

وكندا عضو في شبكة العيون الخمس المخابراتية التي تتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا.

ويواجه ترودو معضلة مع اقتراب الانتخابات بشأن كيف يمكنه الضغط على السعودية بشكل يعتد به فيما يتعلق بسجلها الخاص بحقوق الإنسان دون المساس بصفقة سلاح تبلغ قيمتها 13 مليار دولار مع المملكة.

ويتعرض لضغوط لتجميد العقد الخاص بتوريد مركبات مصفحة تصنعها في كندا شركة جنرال دايناميكس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها رغم أن الصفقة ستوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل في بلدة لندن الصغيرة بولاية أونتاريو.

وقال ترودو، متجنبا سؤالا عما إذا كانت التسجيلات يمكن أن تغير علاقات أوتاوا مع الرياض وتكون لها عواقب، إنه يواصل الحديث مع حلفائه بشأن التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل.

وأضاف "نجري مناقشات مع حلفائنا المتفقين معنا في أسلوب التفكير بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بالسعودية".

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال يوم الاثنين إن باريس ليس لديها التسجيلات المتعلقة بقتل خاشقجي فيما يتعارض فيما يبدو مع تصريحات أردوغان.

وقال لو دريان للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "الحقيقة لم تظهر بعد. نريد أن نعرف الحقيقة، وملابسات مقتله وهوية الجناة. وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف "إذا كان لدى الرئيس التركي معلومات يمكنه تقديمها لنا فيتعين عليه أن يقدمها لنا. حتى الآن أنا لا أعلم بشأنها".