ترودو يثير قضية كندي محتجز في مصر مع السيسي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأحد، إنه أثار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قضية كندي محتجز في مصر .

وقال ترودو خلال إفادة صحافية في أديس أبابا حيث يحضر اجتماع قمة للاتحاد الأفريقي ” ندافع دائما عن الكنديين الذين يواجهون مشكلات في كل أنحاء العالم.

“نعم أثرت القضايا القنصلية في مصر مع الرئيس السيسي.”

وألقت السلطات المصرية القبض على المهندس الكندي ياسر الباز في مطار القاهرة قبل نحو عام قرب نهاية رحلة عمل كان يقوم بها لمصر. ولم توجه له بعد اتهامات وقالت أسرته من قبل لوسائل إعلام كندية إنها تشعر بقلق على سلامته.

وقالت أسرته العام الماضي إن جواز سفره صودر عندما كان يهم بركوب طائرة إلى كندا وأبلغه مسؤول مصري أنه مطلوب في تحقيق. (رويترز)