ترودو يطالب ابن سلمان بإجابات الأسئلة العالقة بشأن خاشقجي

طالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم إجابات عن الأسئلة العالقة في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك خلال "نقاش عابر" جمع "ترودو" و"ابن سلمان"، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت فعاليتها السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال ترودو في لقائه ابن سلمان إن "هناك حاجة إلى إجابات أفضل حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، حسبما نقلت شبكة "سي.بي.سي" الكندية.



كما شدد لـ"بن سلمان" على أن كندا "ستستمر دائما في دعم حقوق الإنسان".

وأوضح "ترودو" للأمير السعودي ضرورة الإفراج عن رائف بدوي، الناشط السعودي المعتقل في السعودية.



يشار أن لقاء "ترودو" و"ابن سلمان" هو الأول لهما منذ اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين في آب/ أغسطس الماضي، على خلفية انتقادات وجهتها كندا لوضع حقوق الإنسان في السعودية.

كما أثارت كندا قلقها البالغ إزاء مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، وطالبت بالكشف عن الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المسؤولين.