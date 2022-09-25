تزامنا مع الإحتجاجات.. الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية ، سفيري بريطانيا والنرويج، احتجاجا على تدخل بلديهما في شؤون البلاد الداخلية، تزامنا مع الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ أكثر من أسبوع، على خلفية وفاة الشابة "مهسا أميني" 22 عاما، في أحد المراكز الأمنية.

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الاحد، بأن استدعاءها للسفير البريطاني سايمِن شيركليف، مساء أمس، جاء على خلفية استضافة لندن قنوات ناطقة باللغة الفارسية.

وقالت وكالة "إيرنا" الإيرانية، إن مدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، استدعى السفير النرويجي، أمس السبت، بسبب تصريحات رئيس البرلمان النرويجي حول الأوضاع الداخلية في البلاد.

وأكد المدير العام، أن تصريحات رئيس البرلمان النرويجي، غير بناءة، معتبرا أنها تشكل تدخلا في شؤون إيران الداخلية.

ونقل المدير العام احتجاج إيران الشديد على "التصريحات المسبقة وغير الواقعية التي أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الأخيرة في إيران".

وأمس، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن محاولات الولايات المتحدة المتكررة لانتهاك سيادة إيران لن تمر دون رد.

ورأى كنعاني أن الولايات المتحدة حاولت مرارا تقويض استقرار إيران وأمنها دون جدوى.

هجوم على سفارة ايران في اليونان

وفي اليونان، أُلقيت زجاجة مولوتوف ليل السبت الأحد على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية اليوم.

ونقلت الوكالة اليونانية عن الشرطة قولها إنه حوالي 1.00 صباحاً، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.

وكان حوالي 200 شخص تجمعوا بعد ظهر أمس في ميدان سينتاغما وسط أثينا احتجاجاً على "قمع" إيران للمظاهرات في أعقاب وفاة أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.

احتجاجات عنيفة

وتشهد إيران، احتجاجات عنيفة، خلفت أضرار كبيرة، ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أمني مطلع قوله إنه "تم التعرف على أكثر من 1200 شخص متورط في أعمال الشغب الأخيرة واعتقال بعضهم".

من جهته، قال عمدة طهران، علي رضا زاكاني، إن "أعمال الشغب الأخيرة في العاصمة طهران خلّفت أضرارا بـ 43 حافلة و54 محطة لنقل الركاب".

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).