تزامنا مع التهديدات التركية.. الولايات المتحدة تعزز قواعدها شرق الفرات

عربات عسكرية أمريكية شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، يستقدم معدات عسكرية ولوجيستية ووقودا إلى قواعده في الشمال السوري ضمن منطقة شرق الفرات، وذلك تزامنا مع التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية في المنطقة في غضون أيام قليلة.

ونقل المرصد عن مصادر، وصفها بأنها موثوقة، أن قوات التحالف الدولي أدخلت 150 شاحنة، حملت وقوداً لطائرات التحالف الدولي وعربات الهمر والعربات المتواجدة لدى قوات التحالف وفي قواعدها العسكرية، إضافة لمعدات عسكرية ولوجستية، ضمن عملية تعزيز تواجدها والاستمرار في إمداد قواتها ضمن هذه القواعد.

وكان المرصد نشر قبل أيام أن قوات التحالف أنشأت قواعد جديدة لها في القطاع الشمالي من شرق الفرات.

تأتي هذه التطورات تزامنا مع تحركات عسكرية تركية وتحركات من الفصائل التابعة لها لشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، ضد قوات سورية الديمقراطية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات في سوريا في غضون أيام قليلة.

وقال أردوغان إن العملية، التي ستكون الثالثة لتركيا في سوريا، ستسهم في “الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وستمهد الطريق إلى حل سياسي”.

وردت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) عليه بالقول إن أي عملية عسكرية أحادية الجانب في شمال شرق سوريا ستكون سبب “قلق بالغ” و”غير مقبولة”.

وأضافت أن قوات سورية الديمقراطية هي “شريك ملتزم ضد داعش” وأن الولايات المتحدة “ملتزمة تماما بأمن حدود تركيا”.