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تزامنا مع التهديدات التركية.. الولايات المتحدة تعزز قواعدها شرق الفرات

تزامنا مع التهديدات التركية.. الولايات المتحدة تعزز قواعدها شرق الفرات
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