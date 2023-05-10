العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة عاجلة للجامعة العربية

يعقد مجلس الجامعة العربية، اليوم الاربعاء، جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث العدوان الاسرائيلي على الشعب قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية.

وقال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية ، إن الإجتماع العاجل سيعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية، وفلسطين والأردن.

وأضاف العكلوك: "إن الاجتماع سيبحث مواجهة العدوان الاسرائيلي، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل العدوان المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين".

وأعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء شن هجوم واسع على قطاع غزة، مؤكدا أن إطلاق عملية "السهم والدرع" ضد حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، جاء بعد استعدادات طويلة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "اسرائيل" مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، وفقا لموقع "آي – 24" العبري.

ونوه أدرعي، إلى أن العملية الأخيرة التي شنها الجيش في غزة، تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على الهجوم الواسع الذي بدأه الجيش الاسرائيلي، مؤكدا في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"" حان وقت الإغتيالات".

وردت حركات وفصائل المقاومة في القطاع، على العدوان الاسرائيلي، وأطلقت اليوم الأربعاء أكثر من 100 صاروخ على مستوطنات غلاف غزة، بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

وشنت اسرائيل فجر الثلاثاء، غارات جوية أدت لاستشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 جريحا، من بينهم قادة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد وهم: جهاد شاكر الغنام، وخليل صلاح البهتيني، وطارق محمد عز الدين.