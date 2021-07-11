تزويد مطار كابل بنظام دفاع جوي لصد هجمات طالبان

أقامت القوات الأفغانية نظام دفاع جوي في مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل، لصد هجمات حركة طالبان التي تتقدم بشكل متسارع في جميع أنحاء أفغانستان.

وفي تصريح للصحافة الأحد، قال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق آرين، إن قوات بلاده أقامت نظام دفاع جوي في مطار كابل في وقت متأخر من ليل السبت.

وأوضح آرين أن هذا النظام فعال في صد الصواريخ قصيرة المدى.

وقال إن أفراد القوات الأمنية مستعدون للدفاع عن بلادهم على حساب أرواحهم.

ويعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى، وشريان حياة الشعب الأفغاني.

ويتم تأمين المطار من قبل القوات الجوية الأفغانية، وبشكل دوري من قبل الوكالات العسكرية الأجنبية.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان منذ عدة أيام، في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من البلاد، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب بحلول 31 أغسطس/ آب المقبل، وفق الرئيس جو بايدن في كلمته للشعب الأمريكي الخميس.

(الأناضول)