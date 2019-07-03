تساؤلات عن سبب وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

أعلن ديوان حاكم الشارقة، الثلاثاء، وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الإمارة، في بريطانيا.

وقال الديوان، في بيان له، إنه تقرر تنكيس الأعلام، والحداد في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، بعد وفاة القاسمي (39 عاما).

وقال تلفزيون الشارقة، إن جثمان القاسمي سيوارى الثرى صباح الأربعاء، ومن المقرر أن يتم الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل، عند التاسعة صباحا، قبل دفنه في مقبرة الجبيل.

اللافت أن أيا من المصادر الإماراتية الرسمية لم تذكر سبب وفاة الشيخ خالد القاسمي، ثاني أبناء حاكم الشارقة، علما أن شقيقه الأكبر محمد توفي في بريطانيا أيضا عام 1999.

وخلال السنوات الماضية، صب خالد القاسمي اهتمامه في مجال الأزياء، مؤسسا شركة خاصة حملت اسم "قاسمي".

القاسمي، الذي انتقل في سن مبكرة إلى بريطانيا، درس الإسبانية والفرنسية، وتخرج في جامعة "كوليدج" البريطانية، في تخصص الهندسة المعمارية.

وبعثت دول خليجية وعربية ببرقيات تعزية إلى حاكم الشارقة، فيما طرح ناشطون تساؤلات عن أسباب وفاة خالد القاسمي، مذكرين بوفاة شقيقه، ووفيات غامضة لشيوخ آخرين من آل نهيان وآل مكتوم.