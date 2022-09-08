تستمر 11 يوما: تفاصيل مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية

سيشرف الملك تشارلز الثالث على مراسم الحداد على والدته وهي اولى واجباته بعد تسلمه الحكم في البلاد التي يعمها الحزن والحداد وقد انطلقت بالفعل عملية كبرى ومخطط لها بشكل دقيق في هذا الشأن.

وسينقل نعش الملكة الراحلة بعد خمسة أيام من وفاتها في موكب عسكري مهيب من قصر باكنغهام إلى قصر ويستمنستر حيث مقر البرلمان البريطاني

وسيسجى جثمان الملكة في ردهات ويستمنستر لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للعامة لإلقاء نظرة الوداع عليها.

بعد وفاتها بتسعة أيام سيجري التشييع الرسمي للملكة الراحلة في كنيسة ويستمنستر.

وسينقل جثمان الملكة محملاً على عربة مدفع تصحبها ثلة من رجال البحرية الملكية إلى كنيسة ويستمنستر.

وفي الساعة 11 صباحاً من ذلك اليوم سيقف البريطانيون دقيقتي صمت تقديراً لروح الملكة الراحلة

وبعد التشييع الرسمي، ينقل جثمان الملكة إلى قلعة ويندسور، غربي لندن، وتدفن إلى جانب والدتها ووالدها في باحة كنيسة القديس جورج في القلعة، مقر ملوك وملكات بريطانيا على مدى ألف عام تقريباً بعد 11 يوما من وفاتها