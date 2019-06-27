تسجيل ألف اصابة بالتسمم في قرية فلسطينية جراء مياه ملوثة من المستوطنات

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية نحو الف إصابة بالتسمم في قرية مردا بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية، وذلك جراء ما قالت انها مياه ملوثة مصدرها مستوطنات يهودية مقامة في المنطقة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية إن “مديرية صحة سلفيت، سجلت إصابة نحو ألف فلسطيني بالتسمم، في قرية مردا، شمال المدينة”.

وأوضحت أن المصابين بالتسمم “يشكون من أعراض آلام في البطن، واستفراغ بدرجات متفاوتة”.

وأضافت الكيلة أن سبب التلوث الرئيسي وجود تكتل “آرئيل” الاستيطاني على أراضي سلفيت، حيث اختلطت المياه الملوثة التي ينتجها، مع مياه النبع الذي يمد أهالي القرية بمياه الشرب.

ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية ستطلع على التقرير كاملا حول ما جرى في القرية، وستقف على خطورة مياه آرئيل الملوثة، لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، دون تفاصيل أخرى.

ويضم تكتل “آرئيل”، الذي بدأ تأسيسه في 1975، 15 مستوطنة وبؤرة استيطانية، ويقيم فيه نحو 50 ألف مستوطن، بحسب المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية “مسارات”.

ويقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60 في المئة من النفايات الإسرائيلية المختلفة، يتم التخلّص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدّد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقوانين حماية البيئة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية؛ وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.

