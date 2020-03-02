كورونا: تسجيل أول إصابات بالسعودية وتونس والاردن، وارتفاع عدد الحالات بقطر

اعلنت السعودية وتونس والاردن الاثنين، تسجيل اول اصابة في كل منها بفيروس كورونا، فيما اعلنت قطر ارتفاع عدد الحالات المكتشفة الى سبع، وهو ما يُثير مخاوف تفشي انتشار الفيروس في هذه الدول.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن أول إصابة بالفيروس، مساء الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم اكتشاف حالة الإصابة في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وأرسلت الوزارة في الحال إحدى فرق مكافحة العدوى، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري، والتي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس".

وأوضحت أن "الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجاري تقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

والخميس، علقت السلطات السعودية، مؤقتًا الدخول إلى المملكة لغرض أداء العمرة، للحيلولة دون وصول "كورونا".

وبإعلان الرياض عن تسجيل إصابة تكون كل دول مجلس التعاون الخليجي الستة سجلت إصابات بالفيروس، وهي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت وسلطنة عمان.

وأعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، بعد عودة مواطن حامل للفيروس من إيطاليا.

وقال المكي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن تونسيا (40 عاما) مقيما في إيطاليا عاد إلى البلاد الأربعاء الماضي، دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف المكي أن "المريض ظهرت عليه الأعراض، السبت، ليخضع للتحليل، فتم اكتشاف إصابته بالفيروس.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"، في الأردن لمواطن قدم من إيطاليا قبل 16 يوما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبيّن جابر أن الكشف عن الإصابة بالفيروس تم بعد أن تقدم لإجراء الفحوصات مواطنين أردنيين عادا من إيطاليا قبل أسبوعين.

وقال: "تقدم إلينا مواطنين أردنيين، أعلنا قدومهما من إيطاليا قبل أسبوعين، وكان أحدهم يشعر بأعراض مشابهة لكورونا".

وأضاف: "تم وضع المصاب بفيروس كورونا بالعزل الطبي تحت إشراف فريق مختص".

وأوضح أن "المواطن الثاني المشتبه بإصابته سليم، ويتواجد الآن بالحجر بغرض إعادة الفحص".

وعن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها، أكد الوزير بأنه "تم إرسال فريق طبي لتعقيم منزل المصاب، وإجراء فحوصات لعائلته المكونة من زوجته وطفلين، إضافة إلى أحد أصدقائه".

وحتى السبت، سجلت إيطاليا 1049 إصابة بفيروس كورونا، و 29 حالة وفاة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7، بحسب "الأناضول".

وقالت الوزارة، في بيان إن "الفحوصات الطبية كشفت عن 4 إصابات جديدة بكورونا لمواطنين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر، ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير (شباط) الماضي".

وأكدت أن "المصابين بفيروس كورونا لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم من إيران".

وأشارت إلى إنه "لا تزال مؤشرات تفشي المرض في قطر منخفضة للغاية، حيث وصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن".

والسبت أعلنت قطر، عن تسجيل الإصابة الأولى لمواطن عائد من إيران، قبل أن تعلن بعدها بيوم، تسجيل حالتين جديدتين لقطريين اثنين عائدين أيضا من طهران.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد وفيات الفيروس على مستوى العالم حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ90 ألفا.