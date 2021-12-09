تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في الاردن

أعلنت وزارة الصحة الاردنية مساء الخميس، عن تسجيل أول حالتي اصابة بمتحور أوميكرون في المملكة، تعودان لمواطنين قدم احدهما مؤخرا من جنوب إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان اوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

واضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة.

وكان رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن إبراهيم البدور، قال الخميس، أن المملكة على أعتاب تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وأشار البدور إلى وجود حالة محجورة منذ 3 أيام، والشكوك تحوم حولها بأنها مصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال إن الموجة الثالثة من كورونا التي تؤثر على الأردن برعاية المتحور "دلتا" "نتوقع أن يكون الأسبوع القادم ذروة هذه الموجة".

وأضاف في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على قناة "رؤيا" أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بارتفاع، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتمد على عدد الفحوصات اليومية "فكلما زاد عدد الفحوصات زاد عدد الإصابات".

وصول متحور أوميكرون الى الاردن كان متوقعا في اية لحظة

واعتبر البدور أن نسبة الوفيات بالفيروس "عالية جدا، وهذا أمر مقلق" مشيرا إلى أن 85% من الإدخالات إلى المستشفيات هي من غير المطعمين.

وأشار إلى أن السعة الاستيعابية للمستشفيات في الأردن خلال الموجة الثالثة من كورونا أفضل من الموجتين السابقتين.

وكشف البدور أن ثلث الإصابات بكورونا خلال الموجة الثالثة من الفئة العمرية الصغيرة (12-18) عاما.

وأكد أن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا هي لحماية متلقي الجرعتين، داعيا من مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية أخذ الجرعة الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة الاردنية الخميس عن تسجيل 29 وفاة و5153 اصابة كورونا جديدة في المملكة..

والثلاثاء الماضي، توقع عضو لجنة الأوبئة في الأردن الدكتور بسام حجاوي، أن تصل أعداد المصابين بكورونا في البلاد، خلال الفترة المقبلة، ما يقارب ال 48 ألف حالة اسبوعيا.

وقال حجاوي أن الأردن يشهد حالة تفش للفيروس بالموجة الثالثة، مبينا أن توزيع المؤشرات الوبائية ونسب الإصابات لا يتربط بتوزيع المناطق جغرافيا.