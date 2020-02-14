تسجيل أول حالة "كورونا" في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا".

أعلن التلفزيون الرسمي المصري عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل في البلاد الجمعة، نقلا عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماما.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما "فترة حضانة المرض".

ونوهت الوزارة المصرية بأنه يتم متابعتهم دوريا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذى كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جابور، أن مصر تعاملت مع الموقف، وحرصت على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

