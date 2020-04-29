تسجيل خمس إصابات بكورونا في جنوب اليمن

كان اليمن سجل في الاسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس تماثلت للشفاء.

أعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء إصابة خمسة أشخاص بفيروس كورونا المستجد جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح دمر قطاعه الصحي وتسبّب بأسوأ أزمة انسانية في العالم.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة إنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا.

وكان اليمن سجل في الاسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس تماثلت للشفاء.

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي وسط نقص حاد في الأدوية وانتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش الملايين على حافّة المجاعة.

كانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول كورونا ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.

