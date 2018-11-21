تسجيل صوتي لاحتجاز 16 رهينة مصريين في ليبيا

أرشيفية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن انتشار تسجيل صوتي منسوب لرجل أعمال ليبي يقول إنه احتجز 16 مصريا كرهينة، بسبب النصب عليه من مقاول مصري.

وأوضحت جريدة الوطن المصرية أن رجل الأعمال الليبي قام باحتجاز المصريين لحين سداد المقاول المصري المبالغ المالية، بحسب محضر جرى تحريره من قبل بعض أهالي المحتجزين في محافظة كفر الشيخ.

وقال رجل الأعمال الليبي خلال المقطع المنشور، الذي أرسله شقيق أحد المحتجزين في مدينة طبرق الليبية، إن "رجلا مصريا قام بالنصب على رجل الأعمال الليبي في أموال تتعدى الـ100 ألف دينار ليبي، وإن العمال المصريين التابعين للمقاول المصري معه ولن يطلق سراحهم حتى تسديد المبلغ".

وأكد الأهالي في المحضر أن رجل الأعمال الليبي احتجز أبناءهم في مدينة طبرق الليبية للضغط على صاحب عملهم المصري لسداد 125 ألف دينار ليبي له، بعد عودته لمصر رافضا دفع الأموال فقام رجل الأعمال باحتجاز العمال لحين دفعها.

وألقت الشرطة المصرية في محافظة كفر الشيخ، على أحد الشباب المتهمين بالتسبب في اختطاف المصريين من أبناء مسقط رأسه، وتعريض حياتهم للخطر، على خلفية حدوث مشاكل بينه وليبيين بسبب تعاملات مالية، وتباشر الشرطة التحقيق معه.