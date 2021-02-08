تسجيل صوتي لمسؤول في حزب الله يعطي أمرا مباشرا

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان، تسجيلا صوتيا، لمسؤول ملف التواصل الاجتماعي في "حزب الله" اللبناني، أسامة نور الدين.

ويوجه المسؤول في حزب الله عبر التسجيل الصوتي، أمرا لجمهور وناشطي الحزب بشأن النائب اللبناني أسامة سعد وحلفاء الحزب الآخرين .

وقال أسامة نور الدين في رسالته الصوتية: "هناك قرار من حزب الله يمنع منعا باتا التهجم على أي حليف لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الفايسبوك".

وأضاف نورالدين، قائلا: "اللي عندو رأي خلي رأيو بتمو.. لما حزب الله بدو يعطي رأيو بموقف نحنا الحمد لله شاطرين بالمواقف ولساننا طويل ولما بدنا نعبرعن موقفنا فيه شي رسمي بيصدر عن حزب الله".

وتابع نور الدين في رسالته الصوتية: "يصلنا أخبار كثير أن اخوانا كثر يتهجمون على أسامة سعد عبر التواصل الاجتماعي. نحن منذ زمن أبلغنا أنه يمنع منعا باتا التطاول على الحلفاء وخصوصا حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري وكل الحلفاء، واللي بدو يتفلسف ويعطي رأيو الخاص واذا حزب الله مش معبيلو عينو ومش عاجبو موقف الحزب يتحمل هو المسؤولية مش رح نكون افهم وأوعى من قيادتنا".

وتابع نور الدين: "نحن أهل تكليف وتكليفكم يقول أنه ممنوع حدا يتطاول على حدا على التواصل الاجتماعي نحنا بغنى عن هالموضوع واللي بدو يعمل هالموضوع يتحمل مسؤولية نفسو وما يراجعنا نهائيا فكروا بمنطق وعقل وهذا ما يريده الأمريكاني انو نفوت ببعضنا ونتهجم على بعض وانتم تحققون له هدفه وغايته وما يريده".

وختم نور الدين بالقول: " اكرر، يمنع منعا باتا التطاول على حدا كائنا من يكون وكل واحد يعبر عن رايه السياسي ووجهة نظره السياسية التي يريد .. الناس مش عبيد عنا"!.