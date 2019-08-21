تسجيل مسرب لوزيرين لبنانيين حول الانتخابات يثير جدلا

أثار تسجيل مصور مسرّب جدلا في لبنان، حيث يكشف عن تنسيق سياسي يخطط له رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، ورئيس الحزب الديمقراطي، طلال أرسلان.

وسُجل مقطع الفيديو حين كان باسيل وحليفه أرسلان على بعد لحظات من مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع تكتل "لبنان القوي"، الذي يجمع الرجلين، وسياسيين لبنانيين آخرين.

ويقدم أرسلان اقتراحا أثناء المحادثة على باسيل اعتماد طريقة الاقتراع "الميغا سانتر"، في الانتخابات النيابية المقبلة.

ووعد أرسلان إياه في حال الموافقة بنصف نواب دائرتي الشوف وعاليه، ليرد باسيل بعدم استبعاد المقترح.

وتعني "الميغا سانتر" إعطاء الحرية للناخب في التصويت في المكان الذي يختاره، والاقتراع في المركز الأقرب إليه، كما يسمح بالتصويت الإلكتروني عبر رابط مخصص لذلك.