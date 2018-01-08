تسجيل منسوب لأمير سعودي يكشف سبب اعتقال 11 أميرا (استمع)

زعم الأمير التسجيل أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الأمراء، والحرس المتواجدين

نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا منسوبا لأمير سعودي من العائلة الحاكمة، يتحدث عن أسباب اعتقال 11 أميرا قبل أيام.

وبحسب التسجيل المنسوب للأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، فإن الأمراء الـ11 ذهبوا لقصر الحكم للاستفسار عن توقيف أمير آخر، ليتم التعامل معهم بقسوة من قبل الحرس.

وزعم الأمير عبد الله في التسجيل المنسوب إليه أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الأمراء، والحرس المتواجدين في قصر الحكم بالرياض.

واستنكر صاحب التسجيل، ما تم اتهام الأمراء الـ11 به من قبل الحكومة، بأنهم اعترضوا على إلغاء إعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والمياه، والمطالبة بدية أحد أقربائهم الذي تم القصاص منه سابقا.

وأكد الأمير عبد الله بن سعود أن الأمراء الـ11 لا يمكن لهم الاعتراض على أي قرارات ملكية، موضحا أنهم مخلصين بولائهم للملك وولي عهده.