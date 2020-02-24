  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

منشور 24 شباط / فبراير 2020 - 05:02
تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فيروس كورونا المستجدّ” في الصين القارية الإثنين إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها- باستثناء حالة وفاة واحدة- في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي. (أ ف ب)


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...